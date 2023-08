Canicattì, tenta di entrare in casa di 94enne: denunciato 

Tenta di entrare nell’abitazione di proprietà di una novantaquattrenne, in quel momento assente, ma viene bloccato dai carabinieri. È successo in contrada Rinazzi, a Canicattì, dove un venticinquenne del posto è stato denunciato per violazione di domicilio e violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale.

Non è chiaro se il giovane volesse rubare qualcosa oppure occupare l’abitazione dell’anziana vedova. I carabinieri della Compagnia di Canicattì, guidati dal maggiore Luigi Pacifico, lo hanno sorpreso e individuato. Il 25enne era peraltro sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.