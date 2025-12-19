Apertura

Card. Reina: “Grido Papa Wojtyla su mafia mi convinse a fare il prete”

Chiamare le cose per nome, soprattutto in una terra dove farlo "non è una cosa comune", è per Reina la cifra stessa del ministero.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Per alcuni c’è un momento preciso, una parola detta a braccio, un grido che squarcia il silenzio e ti cambia la vita. Per il cardinale Baldassare Reina, oggi Vicario del Papa per la diocesi di Roma, quel momento ha un luogo e una data: la Valle dei Templi di Agrigento, 9 maggio 1993. E’ lì che san Giovanni Paolo II lanciò il suo durissimo appello ai mafiosi, “Convertitetevi” segnando, come ricorda Reina a TV2000, una linea di demarcazione netta tra un prima e un dopo nella postura della Chiesa verso la criminalità organizzata.

Lo racconta lo stesso cardinale in una lunga intervista al programma Soul condotto da Monica Mondo, in onda domenica 21 dicembre. “Io ero quasi alle porte dell’ordinazione, quasi diacono – confida – e quel grido forte, il grido del cuore di Giovanni Paolo II, mi scosse. In me maturò l’idea che soltanto una dimensione profetica potesse dare un senso alla scelta che stavo per abbracciare”. Così chiamare le cose per nome, soprattutto in una terra dove farlo “non è una cosa comune”, è per Reina la cifra stessa del ministero.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Apertura

La droga da Villaseta ai boss di Palermo: chiesto il processo per Capraro, Licata e Minio
Apertura

Card. Reina: “Grido Papa Wojtyla su mafia mi convinse a fare il prete”
Cultura

La tradizione musicale del Natale torna a risuonare ad Agrigento con “Nativitas”
Top News Italpress

Quattro arresti per pedopornografia online, 17 indagati in tutta Italia
Agrigento

Prevenzione tumori, tornano gli screening gratuiti domenica in piazza Cavour
Favara

Centro storico di Favara nel degrado, Fratelli d’Italia scrive al Prefetto Caccamo
banner italpress istituzionale banner italpress tv