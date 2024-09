Casteltermini, prende a schiaffi maresciallo e tenta di investirlo: arrestato 35enne

Incontra un maresciallo dei carabinieri in un bar, tenta di offrirgli la cena ma subito dopo lo minaccia di morte, gli rifila uno schiaffo e tenta addirittura di investirlo con l’auto. È successo nella tarda serata di giovedì a Casteltermini dove un trentacinquenne del posto – C.L.C. – è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito dall’accusa, il trentacinquenne avrebbe incontrato il sottufficiale dell’Arma in un bar del paese dove quest’ultimo stava prendendo da mangiare. Una volta fuori dal locale, però, l’indagato avrebbe rifilato uno schiaffo al carabiniere impedendogli di ripartire e minacciandolo di morte: “Quando sei in giro non mi devi guardare, pezzo di m.. ti ammazzo”.

Il maresciallo ha così provato a bloccare il ragazzo che, salito in auto, si sarebbe allontanato dal posto tentando anche di investire il miliare che, spostandosi, ha riportato la distorsione del ginocchio. Poco dopo, con l’arrivo di altre pattuglie, il 35enne è stato individuato e portato in caserma dove è stato arrestato. Nelle scorse ore l’indagato, difeso dall’avvocato Antonino Gaziano, è comparso davanti il giudice Nicoletta Sciarratta che ha convalidato il provvedimento e disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte a settimana. Il 10 ottobre comincerà invece il processo a suo carico.