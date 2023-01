Ciao, Elisabetta

Si è svolto oggi pomeriggio il funerale celebrato nella Chiesa della Beata Maria Vergine di Loreto, alla Perriera, di Elisabetta Fisco, quattordicenne il cui cuore ha smesso di battere probabilmente per i postumi della grave forma di influenza.

Tantissima la partecipazione della gente che, in un silenzio composto e di forte emozione, si è abbracciata al dolore dei genitori Toni e Angela e alle tre sorelle.

Un dramma che ha sconvolto la comunità saccense.

Niente può lenire la devastazione che si è abbattuta sulla famiglia. Una famiglia unita, inanellata da un forte legame di amore, l’interesse per la cultura, la letteratura, la musica, l’archeologia, la bellezza in genere che la quotidianità offre.

E’ rimasto un posto vuoto nella classe 2^C del Liceo Fazello.

Una assenza fisica, mentre Elisabetta vivrà sempre nei cuori dei compagni di scuola che hanno letto una toccante lettera. Non ci sono parole per lenire un dolore così atroce. Il silenzio come riflessione ha preso sopravvento nella chiesa della Beata Maria Vergine di Loreto. Un silenzio per capire, comprendere. Un silenzio che interroga sul disegno divino. (www.corrieredisciacca.it)