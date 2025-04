Cinquantenne ferito con un colpo di pistola a Licata, c’è un indagato 

C’è un indagato per il ferimento di un cinquantenne avvenuto ieri mattina nel quartiere Piano Canelle di Licata. Una persona è stata denunciata a piede libero per le ipotesi di reato di porto abusivo di arma in luogo pubblico, lesioni aggravate ed esplosioni pericolose. L’indagato ha nominato difensore l’avvocato Dario Crocifisso Granvillano.

Le indagini sono condotte dagli agenti della Squadra mobile di Agrigento e dai poliziotti del locale commissariato. Il ferimento è avvenuto ieri mattina in via dei Limoni, una traversa della più nota via Torregrossa. Il cinquantenne, colpito ad un polpaccio, è stato accompagnato all’ospedale San Giacomo d’Altopasso per le cure mediche del caso e poi dimesso. Non è in pericolo di vita.