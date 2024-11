Compra articoli online ma non li paga, denunciato 39enne di Canicattì 

Vede un annuncio sulla piattaforma “Marketplace”, contatta i venditori per l’acquisto di due articoli ma dopo averli ricevuti non li paga e sparisce. I poliziotti dell’ufficio denunce della questura di Agrigento, al termine di una breve attività investigativa, sono riusciti a rintracciare e denunciare il responsabile. Si tratta di un trentanovenne di Canicattì, deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica di Agrigento.

La vicenda risale al mese di ottobre. Alcuni agrigentini avevano messo in vendita degli oggetti su Marketplace, luogo di scambio commerciale di Facebook. Poco dopo sono stati contattati dal trentanovenne su Messanger che aveva manifestato l’interesse di acquistare gli articoli al prezzo di 250 euro. La consegna avviene a Canicattì con la promessa di effettuare un bonifico.

Dopo alcuni giorni non era stata effettuata ancora alcuna operazione e, alla richiesta di spiegazione dei venditori, il canicattinese si sarebbe giustificato dicendo che il bonifico non fosse immediato ma che servivano almeno tre giorni. Passato anche questo lasso di tempo, senza alcun saldo, i venditori si sono presentati dalla polizia raccontando l’accaduto. Gli agenti sono così riusciti a risalire al trentanovenne che è stato denunciato. La merce sottratta però non è stata ancora ritrovata.