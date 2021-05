Continua la discesa dei contagi: 405 casi in Sicilia

Sono 405 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 19.189 tamponi processati, con una incidenza del 2,1 %, in diminuzione rispetto a ieri, quando la percentuale si attestava al 2,8%. La Regione e’ quinta per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 3 e portano il totale a 5.663. Gli attuali positivi sono 17.159, con un decremento di 354 casi. I guariti oggi sono 756. Negli ospedali i ricoverati sono 930, 17 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 118, quattro in piu’ rispetto a ieri.

La distribuzione tra le province

Palermo con 83 casi, Catania 93, Messina 88, Siracusa 29, Trapani 22, Ragusa 31, Caltanissetta 16, Agrigento 8, Enna 35.

In Italia

Sono 5.753 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.659. Sono invece 93 le vittime in un giorno, in calo rispetto ai 136 di ieri. Le 93 vittime per Covid registrate nelle ultime 24 ore rappresentano il dato piu’ basso da sette mesi. Lo scorso 20 ottobre furono infatti 89 mentre il giorno dopo se ne registrarono 127. Sono 202.573 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 294.686. Il tasso di positivita’ e’ del 2,8%, stabile rispetto al 2,2% di ieri. Sono 1.779 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 26 in meno rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 60 (ieri 63). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 12.134 persone, 359 meno di ieri. In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.159.122, i morti 124.156. I dimessi ed i guariti hanno raggiunto quota 3.706.084, con un incremento di 9.603 unita’ nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 328.882, in calo di 3.948 rispetto a ieri.