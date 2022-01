Coronavirus, 12.425 nuovi casi in Sicilia

Sono 12.425 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 45.921 tamponi processati. L’indice di positività scende al 27.06%. I morti sono 24 mentre i guariti sono 1.234. Sull’isola ci sono attualmente 99.551 persone positive al covid, + 11.167 rispetto a ieri. Continuano a salire i ricoveri, 1187 in tutto, con 137 in terapia intensiva.

LA DIVISIONE DEI NUOVI CASI PER PROVINCIA

Catania 2.737; Palermo 2.439; Messina 1.803; Siracusa 1.472 Ragusa 1.374; Trapani 897; Caltanissetta 698; Agrigento 647; Enna 358