Coronavirus, 353 nuovi casi in Sicilia

Sono 353 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore su un totale di 12.079 tamponi processati. Sale ancora il tasso di positività che oggi sfiora il 3% (2.92%). La regione con piu’ casi odierni e’ la Lombardia (in lieve calo) con 381 nuovi positivi; seguono Sicilia e Lazio (+353), Veneto (+318), e Campania (+234). Nel bollettino odierno non si registrano vittime e i guariti/dimessi sono 171. Attualmente in Sicilia ci sono 4.140 persone positive (+202). Sono 140 i ricoverati con sintomi, 21 in terapia intensiva, uno del giorno.

La distribuzione dei nuovi casi per provincia

Catania 104; Caltanissetta 74; Agrigento 58; Trapani 38; Enna 30; Ragusa 29; Palermo 15; Siracusa 14; Messina 11

In Italia

Sono 2.455 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.153. Sono invece 9 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 23. Sono 153 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di 2 nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 11 (ieri 7). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.089, quindi 19 in meno rispetto a ieri.