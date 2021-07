Coronavirus, 386 nuovi casi in Sicilia

Sono 386 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore su un totale di 9.583 tamponi processati. L’indice di positività è schizzato vertiginosamente al 4.03%. Non ci sono nuove vittime e i guariti/dimessi sono 117. Attualmente in Sicilia ci sono 4.409 persone positive (+269 rispetto a ieri). Sono 144 i ricoverati con sintomi, di cui 23 in terapia intensiva, due del giorno

La distribuzione dei nuovi casi per provincia

Palermo 80; Caltanissetta 78; Catania 66; Agrigento 59; Siracusa 43; Trapani 26; Enna 20; Ragusa 10; Messina 4

In Italia

Sono 2.898 i positivi ai test per i Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.455. Sono invece 11 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 9. Sono 205.602 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 190.922. Il tasso di positivita’ e’ dell’1,4%, in ulteriore crescita rispetto all”1,3% di ieri. Sono 161 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di 8 nel saldo tra entrate e uscite, secondo giorno di fila di risalita del dato. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 13 (ieri 11). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.088, quindi in calo di appena uno rispetto a ieri.