Coronavirus, nuova fuga da Milano verso Sud: c’è preoccupazione

Altro esodo verso il sud. E’ quanto riporta Repubblica che parla di una vera e propria fiumana di gente che, ieri sera, ha dato assalto ai tremi diretti verso la Puglia e la Sicilia.

Proprio come una settimana fa (anche se in misura più ridotta), arriva col weekend un’altra “fuga” da Milano verso il Sud. Assalto agli ultimi treni diretti al Mezzogiorno in queste ore. Ieri sera, scrive Repubblica, alla stazione centrale pieni il Milano-Siracusa-Palermo delle 20,10 e, soprattutto il Milano-Lecce delle 20,50.

La fiumana di persone in arrivo dal Nord desta preoccupazione per la diffusione dell’epidemia al Sud. La Regione siciliana ha imposto a chi torna dal Nord Italia la quarantena per 15 giorni senza contatti con l’esterno.