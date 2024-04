Corruzione, arrestato il comandante della polizia locale Gaetano Di Giovanni: 12 misure cautelari

Terremoto giudiziario al comune di Agrigento. Il comandante della polizia locale, Gaetano Di Giovanni, è stato arrestato questa mattina dai carabinieri per corruzione. I militari dell’Arma hanno eseguito la misura cautelare della custodia in carcere. Sono 12 le misure cautelari eseguite. Tre le persone, comprese il comandante della polizia locale di Agrigento, in carcere; in 6 sono finiti ai domiciliari mentre per 3 sono scattate interdizioni.

L’inchiesta, coordinata dalla procura di Palermo guidata da Maurizio De Lucia, ipotizza un vasto giro di tangenti. Secondo l’accusa avrebbero corrotto con gioielli, denaro, olio, panettoni e offerte di assunzioni una serie di funzionari pubblici di diversi Comuni siciliani per vincere gare, ottenere rimborsi, accelerare pratiche. Al centro dell’inchiesta il responsabile e alcuni dipendenti di una cooperativa sociale di Partinico che gestisce servizi per anziani, disabili e minori e una serie di pubblici ufficiali “infedeli”.

Lo scorso maggio i carabinieri della Compagnia di Partinico eseguirono un blitz al comune di Agrigento acquisendo documenti e fascicoli. A quanto pare l’attività si sarebbe concentrata su uno specifico settore, quello dei contratti e riguarderebbe una cooperativa di Partinico sui servizi domiciliari assistenziali per i bambini disabili. Di Giovanni lo scorso febbraio è stato nominato capo staff del sindaco di Agrigento, Franco Miccichè. Il dirigente negli scorsi mesi è stato anche condannato per la nota vicenda “Suv”.