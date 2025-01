Corto circuito, vetri in frantumi e gente in strada: paura a Naro

Un corto circuito e non una fuga di gas come si era appreso dalle prime informazioni all’interno di un appartamento di Via Agrigento a Naro. All’interno dell’abitazione una donna che sarebbe rimasta lievemente ferita dopo essere stata raggiunta da alcune schegge di vetro di una finestra. Sul posto in questi minuti stanno operando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Canicattì, i Carabinieri di Naro e le ambulanze del 118.