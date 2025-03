Costringe a consegnargli 300 euro dopo incidente, 46enne indagato per estorsione

Prima arrestato e posto ai domiciliari, poi scarcerato e rimesso in libertà ma comunque indagato per il reato di estorsione. Il protagonista della vicenda è un 46enne di Sciacca, finito in manette negli scorsi giorni con l’accusa di aver costretto dietro minaccia un uomo a consegnargli 300 euro per un danno subito in seguito ad un incidente stradale. Il sinistro, peraltro, sarebbe avvenuto tempo prima con l’assicurazione che non ha ancora risarcito la somma.

I carabinieri hanno sorpreso il 46enne con i soldi consegnati dalla vittima ed è scattato l’arresto. Il gip del tribunale di Sciacca ha convalidato l’arresto e rimesso in libertà l’indagato, difeso dall’avvocato Mauro Tirnetta. Secondo quanto ricostruito, il 46enne avrebbe strattonato la persona offesa e inviato anche nei giorni seguenti messaggi di minacce per avere il denaro.