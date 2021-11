Covid, 501 i nuovi casi in Sicilia

Sono 501 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 21.855 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 327. L’incidenza sale al 2,3% (era all1,6%). L’isola e’ al sesto posto per contagidopo la Lombardia con 1.020 casi, il Veneto (878), la Campania (875), il Lazio (867), l’Emilia Romagna (676 casi). Gli attuali positivi sono 9.077, con un aumento di 71 casi. I guariti sono 428 mentre si registrano 2 vittime, che porta il totale dei decessi a 7.090. Sul fronte ospedaliero sono adesso 376 ricoverati, con 6 ricoverati in piu’ rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 50, lo stesso numero di ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province

Palermo con 98 casi, Catania 153, Messina 91, Siracusa 52, Ragusa 16, Trapani 41, Caltanissetta 31, Agrigento 8, Enna, 11.