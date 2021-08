Covid, in Sicilia 1.739 i nuovi positivi

Sono 1.739 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 20.812 tamponi processati e l’indice di positività è dell’8,4%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. La Sicilia, oggi, ha registrato il triplo dei contagi della Lombardia. Dodici i decessi (10 si riferiscono ai giorni precedenti) e 15 i ricoveri di cui uno in terapia intensiva. Sono 363 i guariti in un solo giorno.

Attualmente ci sono 22.629 positivi in Sicilia, di cui 677 ricoverati in ospedale (ordinario), 84 in terapia intensiva e 21.868 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 234.360, mentre i decessi a 6.213. Da inizio pandemia sono state 263.202 le persone contagiate nell’Isola.

A livello provinciale, sono 334 i nuovi casi registrati a Palermo, 233 a Catania, 487 a Messina, 185 a Siracusa, 126 a Ragusa, 95 a Trapani, 105 a Caltanissetta, 93 ad Agrigento e 81 a Enna.