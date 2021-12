Covid, la Sicilia verso la zona gialla: oggi sono 1727 i nuovi positivi

La Sicilia verso la zona gialla. Con i contagi da Coronavirus in aumento, l’isola, così come molte altre regioni d’Italia, dovrebbe iniziare il 2022 all’insegna di nuove restrizioni per arginare la variante Omicron. La decisione della cabina di regia che monitora il Covid è attesa venerdì.

Oggi 26 Dicembre sono 1.727 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 15.334 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente erano 2.446. Il tasso di positivita’ sale al 11% ieri era al 5,5%. L’isola e’ al sesto posto per contagi, al primo posto c’e’ la Lombardia con 4.581 casi, al secondo posto il Lazio con 3.665 casi, al terzo la Toscana con 3.075 casi, al quarto l’Emilia Romagna con 2.921, al quinto il Veneto con 2.093. Gli attuali positivi sono 28.529 con un aumento di 1.454 casi. I guariti sono 263 mentre le vittime sono 10 e portano il totale dei decessi a 7.427. Sul fronte ospedaliero sono 710 ricoverati, 37 casi in piu’ rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 77, un caso in piu’ rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province

Palermo con 341 casi, Catania 287, Messina 332, Siracusa 251, Ragusa 127, Trapani 192, Caltanissetta 43, Agrigento 135, Enna, 19.