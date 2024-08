Crisi idrica, il sindaco Miccichè: “Individuati nuovi pozzi, al via manutenzione straordinaria della rete”

Ad Agrigento, a fronte della perdurante crisi idrica, l’Amministrazione comunale, presieduta dal sindaco, Francesco Miccichè, ha avviato una serie di interventi strategici per incrementare l’approvvigionamento idrico della città e delle aree limitrofe. Per garantire una distribuzione efficiente delle risorse idriche, il Comune è a lavoro con la Protezione civile regionale e con Aica per programmare interventi di manutenzione straordinaria sui punti più critici della rete idrica, dove si riscontrano perdite significative dovute alle infrastrutture obsolete.

Nel frattempo sono stati avviati sondaggi esplorativi e analisi dettagliate dei costi necessari per attivare ulteriori nuovi pozzi. Gli esiti saranno presentati alla cabina di regia responsabile dell’approvazione del progetto e della concessione dei relativi fondi provenienti dalla Protezione Civile Regionale. L’Amministrazione comunale di Agrigento ribadisce il massimo impegno a risolvere le criticità legate all’approvvigionamento idrico, approntando tutte le risorse disponibili per garantire ai cittadini un servizio adeguato e sostenibile.

E il sindaco, Francesco Miccichè, spiega: “Abbiamo avviato una campagna di ricerche idriche sul territorio per individuare ulteriori nuove fonti di approvvigionamento. Sono stati individuati numerosi pozzi che potrebbero rappresentare una risorsa preziosa per la nostra comunità. L’obiettivo del Comune è di intervenire, dove Aica non riesce con le proprie imprese, direttamente con altre aziende selezionate tramite gare d’appalto. Utilizzeremo i finanziamenti della Regione e della Protezione Civile per eseguire questi lavori, concentrandoci su aree non coperte dal progetto di rifacimento della nuova rete idrica, che inizierà a breve.”