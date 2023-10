“Dimettiti o ti finisce male”, lettera di minacce a casa del sindaco di Calamonaci

“Caro sindaco, ora basta.. finiscila.. dimettiti o ti finisce male a te e alla tua famiglia.. forza opposizioni”. Una lettera di minacce è stata recapitata questa mattina davanti l’abitazione del sindaco di Calamonaci, Pino Spinelli.

È stato il primo cittadino a fare la scoperta e denunciare immediatamente l’accaduto ai carabinieri. L’ennesima minaccia per il sindaco Spinelli, già destinatario di altre due lettere in piena campagna elettorale prima di venire riconfermato alla guida del paese. Al via le indagini dei carabinieri della locale stazione.