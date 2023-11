Disfatta Akragas a Locri, perde 4-0 e finisce in 9 la gara

L’Akragas di mister Coppa perde 4-0 a Locri. Novanta minuti difficili per i biancoazzuri che hanno hanno difficoltà nel creare gioco e trovare la vittoria. Al 49esimo minuti è Marsico a segnare la prima rete; raddoppio che è arrivato al 53′ con Bova. Al 59′ Diakite continua l’azione e serve Marsico che mette in rete. All’84’ il Locri sigla il poker con Pappalardo che da fuori mette a segno il quarto goal. Il Gigante termina in nove uomini l’incontro: espulsi Leuca e Marrale, e cartellino rosso anche per mister Coppa che viene allontanato dal direttore di gara.

Il presidente dell’Akragas Roberta Lala ha disposto il silenzio stampa.

Sino a nuova disposizione sarà soltanto lei a rilasciare dichiarazioni ai canali social ufficiali del club e agli organi d’informazione.