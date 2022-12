Donna gambizzata a Licata, esplosi tre colpi con pistola clandestina

Emergono i primi dettagli sull’agguato avvenuto sabato sera a Villaggio dei Fiori a Licata dove una donna è stata gambizzata dal vicino di casa. Antonio Portelli, 47 anni, ha esploso tre colpi di arma da fuoco utilizzando una pistola clandestina.

Due proiettili hanno colpito la ragazza ad una gamba mentre un terzo si è conficcato in una porta in metallo dello stabile. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della Nucleo Operativo con l’accusa di tentato omicidio e portato in carcere.

La donna, invece, è stata trasferita all’ospedale San Giacomo d’Altopasso per le cure del caso. Non è in pericolo di vita. Bisogna ancora fare luce sul movente. Due le ipotesi privilegiate: una lite tra vicini di casa o delle avances rifiutate dalla donna.