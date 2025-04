Donna morta nell’incendio della sua abitazione, ferite la sorella e la badante

Una donna è deceduta nell’incendio della sua abitazione nella zona di viale Regione Siciliana, a Palermo, non distante dal centro commerciale Leroy Merlin. Alle operazioni di spegnimento hanno partecipato Vigili del fuoco e sanitari del 118.

Le fiamme hanno provocato il cedimento del solaio e la donna è rimasta schiacciata. Il corpo non è stato ancora estratto. Sul luogo del rogo sono presenti anche gli agenti di Polizia.

La donna morta nell’incendio della sua abitazione a Palermo si chiama Vita Nurrita, di 80 anni. Era in casa con la sorella di 78 anni e la badante di 50. Le due sono state portate all’ospedale Policlinico perchè sono rimaste intossicate dal fumo sprigionato dal rogo, divampato, sembra, per cause accidentali. In casa sarebbero stati trovati molti oggetti accumulati, materiale che ha alimentato le fiamme.

Sono intervenuti anche gli agenti della Scientifica che insieme ai Vigili del fuoco stanno cercando di risalire alle cause dell’incendio.