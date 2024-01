Due donne trovate morte a Naro: una carbonizzata, l’altra in una pozza di sangue

I cadaveri di due donne, entrambe originarie della Romania, sono stati rinvenuti poco prima dell’alba in due diverse abitazioni nel centro di Naro. La prima vittima, Maricica Russi, è stata ritrovata quasi carbonizzata nel suo appartamento in vicolo Avenia. Il corpo della seconda donna, Delia Ionescu, è stato rinvenuto invece in una pozza di sangue in una casa in via Vinci. Le due abitazioni distano l’una dall’altra neppure duecento metri. Sono ancora tutti da chiarire i contorni della vicenda ma l’ipotesi è che possa esserci un collegamento tra i due decessi.

Il cadavere di Matika era quasi completamente bruciato. Un incendio, la cui causa è ancora al vaglio degli investigatori, ha danneggiato gran parte dell’abitazione. Il corpo di Delia, invece, è stato trovato in un lago di sangue. Ci sarebbero segni di colluttazione e si tratterebbe di omicidio. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco. Sono stati loro a fare la scoperta dei cadaveri. Sul luogo è arrivato il procuratore aggiunto Salvatore Vella che coordina le indagini affidate ai carabinieri. Presente sul posto anche il Comandante provinciale dell’Arma, il colonnello Nicola De Tullio.