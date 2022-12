Eccellenza, l’Akragas stende il Misilmeri e mantiene il primato in classifica 

L’Akragas torna a vincere dopo la sconfitta di Enna e conquista tre punti fondamentali per il cammino verso il salto di categoria. Allo stadio Esseneto di Agrigento finisce 2-0 il big match contro il Misilmeri, valido per la quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza. Decisive le reti siglate al 37º da Gaston Semenzin e allo scadere da Desiderio Garufo. Una vittoria importantissima che permette alla squadra di Terranova di mantenere il primo posto in classifica e di allungare a +4 proprio sul Misilmeri. L’Akragas riprende a vincere dopo la prima sconfitta stagionale di domenica scorsa contro l’Enna. Quest’ultima, che ha vinto 1-4 l’anticipo del sabato contro la Parmonval, è la nuova vicecapolista a -1 dall’Akragas. Ottima prova anche del Pro Favara che “passeggia” sul Cus Palermo a cui rifila un netto 5-0. Pareggio dello Sciacca a Castellammare 1-1.

RISULTATI 14ª GIORNATA

Castellammare – Sciacca 1-1

Parmonval – Enna 1-4

Akragas – Misilmeri 2-0

Casteldaccia – Leonfortese 0-0

Pro Favara – Cus Palermo 5-0

Mazarese – Gela 1-0

Marineo – Resutanna 2-3

Nissa – Mazara Calcio 1-1

LA CLASSIFICA

Akragas 33

Enna 32

Favara 31

Misilmeri 29

Mazara Calcio 26

Sciacca 23

Mazarese 22

Casteldaccia 20

Castellammare 17

Nissa 16

Leonfortese 15

Marineo 12

Resuttana 10

Cus Palermo 8

Città di Gela 7

Parmonval 5