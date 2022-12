Eccellenza, l’Akragas vince ancora: 0-3 al Resuttana

L’Akragas vince e convince. Ancora una vittoria per i biancazzurri che superano in trasferta per 0-3 il Resuttana San Lorenzo nella quindicesima giornata del campionato di Eccellenza. La squadra di mister Terranova, con i tre punti conquistati sul campo di Carini, mantiene saldamente la testa della classifica ad una lunghezza dall’Enna. Le reti decisive sono state messe a segno da Juan Barrera al 7º minuto, da Gaston Semenzin al 45º e da Francesco Vitelli al 56º. La vicecapolista Enna segue la scia degli agrigentini vincendo la sfida di vertice con il Pro Favara. Vittoria anche per il Misilmeri. Pareggio dello Sciacca con la Nissa nell’anticipo del sabato.

RISULTATI 15ª GIORNATA

Cus Palermo- Mazarese 1-5

Sciacca – Nissa 1-1

Misilmeri – Parmonval 1-0

Enna – Favara 2-0

Mazara – Casteldaccia 2-1

Resuttana – Akragas 0-3

Leonfortese – Marineo 0-0

Nuova Città di Gela – Castellammare 1-0



CLASSIFICA

Akragas 36

Enna 35

Misilmeri 32

Favara 31

Mazara 28

Mazarese 27

Sciacca 24

Casteldaccia 20

Nissa 19

Castellammare 17

Leonfortese 16

Marineo 14

Gela 9

Cus Palermo 8

Parmonval 5