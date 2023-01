Eccellenza, Nissa-Akragas 0-1: Barrera regala la vittoria al 94º

All’ultimo respiro. Un gol di Barrera a pochi secondi dal triplice fischio regala una vittoria importantissima per l’Akragas che supera così di misura la Nissa e mantiene il primato in classifica. Una partita sporca, di quelle difficilissime da sbloccare se non con un episodio che è arrivato proprio al 94º minuto. Pochi minuti prima i biancazzurri avevano anche avuto l’occasione di portarsi in vantaggio con Garufo che ha fallito un calcio di rigore. Tre punti fondamentali che permettono all’Akragas di rialzare il morale dopo la batosta subita in finale di Coppa Italia.

RISULTATI 18ª GIORNATA

Casteldaccia – Marineo 0-0

Don Carlo Misilmeri – Castellammare 5-1

Enna – Gela (rinviata)

Leonfortese – Pro Favara 0-0

Mazara – Parmonval 3-0

Resuttana – Mazarese 1-2

Sciacca – Cus Palermo 5-1

Nissa – Akragas 0-1