Eroina tra Favara e Palermo, prescrizione per quattro imputati

Scatta la prescrizione per quattro persone di Favara coinvolte in un’inchiesta antidroga. Il giudice monocratico del tribunale di Palermo ha disposto il non luogo a procedere per Lorenzo Di Dio, 32 anni; Salvatore Caramanno, 45 anni; Lorenzo Cardile, 40 anni e Giuseppe Matina, 53 anni. La vicenda risale ad oltre 14 anni fa. Il gruppo avrebbe fatto la spola fra Favara e Palermo per rifornirsi di eroina.

I difensori, gli avvocati Salvatore Cusumano, Angelo Benvenuto, Donatella Mangiapane e Giuseppe Barba, avevano sollevato alcune questioni, fra cui l’incompetenza territoriale sostenendo che il gruppo, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe operato in prevalenza nell’Agrigentino tanto che, quindi, il processo non si sarebbe dovuto celebrare al tribunale di Palermo; inoltre tra le richieste anche la dichiarazione di nullità dei capi di imputazione “perché estremamente generici, tali da non consentire un corretto esercizio del diritto di difesa nei confronti degli imputati”.

Richieste che sono state disattese ma che hanno allungato i tempi del processo fino alla prescrizione.