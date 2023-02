Faida Favara-Liegi, il pentito Quaranta testimonia al processo

Il collaboratore di giustizia Giuseppe Quaranta entra in scena nel processo, che si sta celebrando davanti i giudici della Corte di Assise di Agrigento, scaturito dall’inchiesta Mosaico sulla tristemente nota faida Favara-Liegi, una guerra tra due gruppi caratterizzata da diversi omicidi consumati e tentati.

L’ultimo pentito della mafia agrigentina è comparso in videocollegamento da un sito riservato: di spalle, giubbotto giallo e cappuccio. L’ex netturbino, per anni reggente della cosca di Favara e referente della famiglia Fragapane, ha raccontato il suo percorso criminale fino alla decisione di collaborare con l’autorità giudiziaria dopo l’arresto nell’operazione Montagna: “Ho scelto di fare questo passaggio per dare una vita diversa ai miei familiari e a me stesso. Sono stato il boss di Favara e rappresentavo la famiglia Fragapane davanti alla commissione palermitana. Poi sono stato posato perchè Francesco Fragapane si lamentava che non arrivavano i soldi della droga e mi sono fatto da parte perchè era molto pericoloso insistere. Avrei potuto essere ucciso”.

Quaranta, rispondendo alle domande del sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo Alessia Sinatra, parla di alcuni dei protagonisti della faida: “Conosco Maurizio Di Stefano aveva il suo gruppo operativo sul territorio. Non avevamo rapporti quotidiani ma lo conosco bene”.

La testimonianza di Quaranta è stata poi interrotta per l’impossibilità di mostrargli alcune fotografie. Si è deciso, dunque, di rinviare l’udienza e trovare una soluzione al problema. Processo che riprenderà il prossimo 3 marzo quando saranno sentiti Maurizio Distefano e Carmelo Nicotra, vittime di un agguato a Favara. Sul banco degli imputati, unico tra i coinvolti ad aver scelto il rito ordinario, siede Carmelo Vardaro, 46 anni di Favara, difeso dall’avocato Salvatore Virgone.

Il processo col rito abbreviato, che ha visto anche due condanne all’ergastolo in primo grado, è approdato in Corte di Appello.