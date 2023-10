Favara, 3 lavoratori in nero in pizzerie e panineria: 16 mila euro di multa

Tre lavoratori in nero, oltre cinquanta chili di alimenti mal conservati e senza tracciabilità. È il bilancio di una ispezione eseguita dai carabinieri della Tenenza di Favara, insieme ai colleghi del Centro Anticrimine Natura e al Nucleo Ispettorato del Lavoro, in tre pizzerie e una rivendita di panini nella Città dell’Agnello pasquale. Nel corso dei controlli sono emerse una serie di irregolarità relative al corretto tracciamento degli alimenti e alla loro conservazione, per cui sono stati sequestrati generi alimentari per circa kg. 53 ed elevate sanzioni amministrative per oltre 16.000 euro.

Nel medesimo contesto, in una pizzeria i militari hanno accertato la presenza di 2 lavoratori in nero, che hanno determinato il provvedimento della sospensione temporanea dell’attività imprenditoriale; mentre in un’altra pizzeria è stata riscontrata la presenza di un lavoratore in nero. Inoltre, 3 persone di età compresa tra i 18 e 48 anni tutte residenti a Favara, sono state segnalate alla Prefettura di Agrigento poiché trovate in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente.