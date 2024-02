Favara, bruciata l’abitazione di un disoccupato: indagini 

Fanno irruzione in un appartamento di proprietà di un disoccupato sessantenne e appiccano un incendio. È accaduto domenica sera in una palazzina in via dei Mille, a Favara. Ignoti malviventi sono riusciti ad entrare nell’abitazione dell’uomo e bruciare mobili e arredi. In casa in quel momento non c’era nessuno. L’azione ha tutte le caratteristiche di una intimidazione ma non si conoscono i motivi alla base del gesto. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. I militari della Tenenza di Favara hanno poi effettuato un sopralluogo a caccia di indizi utili a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e provare a dare un nome ai responsabili. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta per il reato di danneggiamento a seguito di incendio.