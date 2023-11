Favara, due donne a processo per rapina e furto in abitazione 

Rito abbreviato per due donne di Favara finite a processo con l’accusa di rapina aggravata e furto in abitazione. Si tratta di Gerlanda Lauricella Luca, 35 anni, e Vanessa Spatola, 20 anni. La vicenda ricostruita dalla Procura di Agrigento risale al febbraio dello scorso anno. Secondo gli inquirenti le due donne avrebbero picchiato per strada una 48enne sottraendole le chiavi di una abitazione, di proprietà di un’anziana, e la batteria del cellulare.

Per questo motivo il sostituto procuratore Maria Barbara Grazia Cifalinò ha avanzato, sette mesi fa, la richiesta di rinvio a giudizio. Il processo, in corso davanti il gup del tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli, è stato aggiornato al 12 febbraio. La persona offesa si è costituita parte civile rappresentata dall’avvocato Gianfranco Pilato. Le due imputati sono difese dagli avvocati Salvatore Cusumano e Ninni Giardina.