Favara, fuori pericolo il 16enne accoltellato dalla sorella per i rumori della Playstation 

Il sedicenne accoltellato dalla sorella lo scorso 2 febbraio a margine di una lite avvenuta in casa è fuori pericolo di vita. La buona notizia arriva direttamente dall’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove il ragazzino si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione. La lama con cui è stato colpito alla schiena, che si è conficcata tra cuore e polmone, soltanto per un miracolo non ha lesionato il motore dell’apparato circolatorio. I medici nella serata di ieri hanno sciolto la prognosi. Il giovane resta comunque monitorato e sotto costante osservazione.

Una storia davvero brutta quella che si è verificata lo scorso 2 febbraio in un’abitazione alla periferia di Favara. Secondo quanto ricostruito, ma sono in corso le indagini coordinate dalla Procura per i Minorenni, la 17enne avrebbe accoltellato il fratello minore per il troppo rumore provocato durante una partita con la Playstation. La ragazzina, ovviamente sconvolta così come i familiari, è scattata una denuncia per lesioni personali gravi ma non è stata applicata alcuna misura cautelare.