Favara, furto in una concessionaria: rubati 2 mila euro e una Bmw

Colpo in una concessionaria di automobili a Favara. Ignoti malviventi, dopo aver forzato la porta di ingresso, sono riusciti ad intrufolarsi nell’attività commerciale e portare via 2 mila euro custoditi in un cassetto e una Bmw di seconda mano. A fare la scoperta è stato il titolare della concessionaria a cui non è rimasto altro da fare che denunciare l’accaduto ai carabinieri.

Al via le indagini dei militari della locale stazione e della Compagnia di Agrigento. Il furto è avvenuto di notte. Ad agire almeno due persone. Dopo aver sottratto il denaro in contanti dal cassetto hanno spinto l’automobile fuori dalla concessionario e sono fuggiti a bordo del veicolo. Al vaglio degli investigatori le immagini di sorveglianza delle telecamere presenti nella zona.