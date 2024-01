Favara, lanciano 1 chilo di cocaina dal finestrino: due fratelli a processo 

Erano stati arrestati sei mesi fa dai carabinieri dopo aver lanciato un chilo di cocaina dal finestrino del furgone sul quale viaggiavano lungo la strada provinciale tre. I fratelli favaresi Carmelo e Salvatore Fallea, 49 anni e 45 anni, finiscono adesso a processo.

La procura di Agrigento ha chiesto nei loro confronti il rinvio a giudizio. Carmelo Fallea, già noto alle forze dell’ordine per essere stato condannato in primo grado a 16 anni nell’inchiesta “Up&Down”, si trova in carcere e ha scelto la via del rito abbreviato. Il fratello Salvatore, incensurato, è attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora e ha scelto il rito ordinario. Il 18 marzo saranno discusse le loro posizioni.

Le strategie processuali sono state formalizzate dal difensore dei due fratelli, l’avvocato Angelo Nicotra. L’arresto dei due è scattato sei mesi fa la strada provinciale 3, alle porte di Favara. Dal furgone sul quale viaggiavano i due fratelli, forse nel tentativo di eludere un controllo, è stato lanciato un panetto di cocaina dal peso di un chilogrammo. I militari dell’Arma lo hanno recuperato arrestando i due uomini.