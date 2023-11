Favara, lite tra famiglie finisce a coltellate: arrestati 2 fratelli, un ferito grave

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Agrigento hanno arrestato due fratelli di 25 e 17 anni, residenti a Favara, difesi dall’avvocato Sergio Baldacchino, ritenuti responsabili del tentato omicidio di un uomo e delle lesioni gravi del fratello di quest’ultimo, avvenuti nella notte tra il 7 e l’8 novembre 2023. Le vittime, anch’esse di Favara, sono state trasportate d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento, dove sono state sottoposte alle prime cure mediche. Uno è stato colpito alla testa con il calcio di una pistola e ha riportato lievi ferite, mentre l’altro è stato accoltellato gravemente al petto ed è stato trasferito in prognosi riservata all’ospedale civico di Palermo. L’inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Giulia Sbocchia.

L’aggressione, scaturita da un litigio per futili motivi, è avvenuta poco prima in Favara ove gli autori hanno affrontato le vittime, nei pressi della loro abitazione, armati di pistola e coltello. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile, allertati dal medico del pronto soccorso di Agrigento, sono intervenuti tempestivamente e, collaborati dai colleghi di Favara, hanno rintracciato i due aggressori sottoponendoli a perquisizione personale e domiciliare in esito della quale i militari hanno rinvenuto le armi usate per l’aggressione.

Dopo le formalità di rito, i Carabinieri hanno dunque proceduto all’arresto in flagranza di reato del 25enne per il tentato omicidio di un fratello e del 17enne minorenne per le lesioni gravi dell’altro e, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento e della Procura della Repubblica per i Minorenni di Palermo, sono stati associati presso la Casa Circondariale di Agrigento il primo e presso il Centro di Prima Accoglienza “Malaspina” di Palermo il secondo, in attesa dell’udienza di convalida. L’immediato intervento dei Carabinieri di Agrigento, ha dimostrato ancora una volta professionalità e impegno nella tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, assicurando alla Giustizia i responsabili di un grave atto di violenza.