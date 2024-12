Favara, proseguono le ricerche di Agostino Fanara: ancora nessuna traccia

Si è tenuta oggi pomeriggio in Prefettura una riunione in modalità videoconferenza, per il coordinamento delle attività di ricerca di Agostino Fanara (nato a Favara il 10.07.1951), di cui non si hanno notizie dal pomeriggio del 9 dicembre scorso.

​Nel corso dell’incontro, si è fatto il punto di situazione sulle ricerche sinora condotte dall’Arma dei Carabinieri che ha ricevuto la denuncia di scomparsa da parte della moglie del Fanara e sono state avviate intese tra i rappresentanti delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Forestale e della Protezione civile per un coordinamento delle attività di ricerca che riprenderanno domani mattina con l’ausilio dell’elicottero dell’Arma dei Carabinieri.

Da quanto si è appreso, l’ultimo posto in cui è stato visto il Fanara sarebbe il centro commerciale “Le Vigne” di Castrofilippo e, pertanto, le ricerche ripartiranno proprio dalle zone limitrofe allo stesso, con il concorso della Protezione Civile del Libero Consorzio, che perlustrerà le strade provinciali circostanti, mentre le altre Forze di Polizia concentreranno le loro ricerche sulle strade statali e sulle arterie autostradali.

Al momento della scomparsa, il pensionato di 73 anni si trovava a bordo di un fuoristrada SUZUKY, modello SJ, targato GEA 91135 di colore bianco con il tettuccio nero.

Nel diramare la fotografia dello scomparso e dell’autovettura, si raccomanda a chiunque abbia elementi utili al rintraccio di segnalarli, prontamente, al N.U.E. 112 o a questa Prefettura (0922/483111).