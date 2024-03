Favara, ritrovate ossa umane in un appartamento 

Macabro e misterioso rinvenimento a Favara. Alcune ossa, che potrebbero essere umane, sono state ritrovate in un’abitazione al primo piano di una palazzina in via Luigi La Porta. Si tratta di frammenti di ossa. La scoperta è stata fatta durante dei lavori di ristrutturazione in corso nell’appartamento. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza e i militari del Nucleo Operativo di Agrigento. Ancora troppo presto per fare ipotesi. Le ossa sono state sequestrate e dai frammenti verrà estrapolato il Dna che fornirà prime certe indicazioni su di chi fossero i resti.

A Favara, da un paio di ore, le voci si rincorrono ormai senza controllo. Molte le suggestioni anche alla luce dei diversi casi di persone scomparse in città. Il ritrovamento delle ossa è avvenuto a poca distanza da una delle abitazioni frequentate da Gessica Lattuca, la giovane madre sparita nel nulla nell’estate 2018. Quello di Gessica è il caso più recente ma non l’unico.

Alla mente riaffiora anche quello di Diego Ferraro, il diciottenne favarese scomparso nel novembre 1997. Suggestioni, come detto. Non è escluso che possano ovviamente trattarsi di resti risalenti ad un periodo addirittura antecedente e che nulla hanno a vedere con i fatti sopra citati. L’accertamento del Dna, in tal senso, sarà fondamentale.