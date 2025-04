Favara, si barrica in casa (forse armato) e minaccia di morte la madre

Momenti di forte tensione a Favara. Un uomo, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe barricato in casa – forse armato – minacciando di morte la madre. La donna sarebbe riuscita a rifugiarsi in una stanza e lanciare l’allarme. Si stanno vivendo attimi di panico nella zona di Viale Stati Uniti. L’intera area è stata sgomberata e interdetta a traffico e persone. I carabinieri sono arrivati in massa sul posto così come vigili del fuoco e personale sanitario. La preoccupazione più grande è che l’uomo possa detenere un’arma. L’uomo, secondo fin qui frammentarie informazioni, è in evidente stato di agitazione. Il suo passato recente passato è stato caratterizzato da un evento che ha scosso la comunità di Favara: il padre, infatti, venne ucciso nel febbraio del 2016 al culmine di un pestaggio partito per vendicare uno schiaffo dato a un ragazzino che aveva colpito con un calcio l’insegna del suo autolavaggio.

IN AGGIORNAMENTO