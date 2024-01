Favara, spacca sedia e porta e insulta dipendenti comunali per ritardi nelle pratiche 

Momenti di tensione questa mattina negli uffici comunali di via Beneficenza Mendola, a Favara. Un uomo è andato in escandescenza lamentando ritardi nello svolgimento di alcune procedure. In breve tempo gli animi si sono infuocati e il favarese ha cominciato a inveire contro i dipendenti del Comune per poi spaccare una sedia e una porta dell’ufficio. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Antonio Palumbo che ha annunciato querela nei confronti dell’uomo: “La mia solidarietà ai dipendenti comunali per l’increscioso evento accaduto questa mattina, quando un cittadino ha inveito contro di loro e spaccato una porta e una sedia degli uffici di via Beneficenza Mendola lamentando, a suo parere, dei ritardi nello svolgimento di alcune procedure. Al momento l’ente sta ancora scontando dei problemi ai server dovuti all’attacco hacker su base nazionale avvenuto nelle scorse settimane e i sistemi informatici non hanno ripreso la piena funzionalità. Serviranno ancora alcuni giorni per regolarizzare la situazione, e chiediamo pertanto ai cittadini di avere ancora un po’ di pazienza. Sarà presentata denuncia.”