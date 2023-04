Favara, sparatoria dopo lite: arrestato Nicolò Presti

Con provvedimento cautelare personale firmato dal Gip del Tribunale di Agrigento stasera è stato arrestato dai carabinieri, il favarese Nicolò Presti, 44 anni protagonista lo scorso 28 marzo di una vicenda molto grave (alla base del litigio l’uccisione di un gatto davanti l’abitazione dei contendenti) finita in sparatoria e che ha portato in ospedale per le ferite riportate, Giovanni Scarabeo, 29 anni, compaesano dell’arrestato.

A chiedere ed ottenere la cattura, seppur con detenzione domiciliare, il pubblico ministero Maria Barbara Cifalinò, dopo aver ricevuto l’informativa dei carabinieri che aveva ricostruito l’intero episodio, nato per futili motivi e finito quasi in tragedia.

Presti è accusato di lesioni personali gravi e porto e detenzione di armi anche se la pistola usata per far fuoco contro Scarabeo non è stata ancora ritrovata. Sul fatto di sangue hanno indagato i carabinieri della Tenenza di Favara coordinati dal provinciale di Agrigento agli ordini del col. Vittorio Stingo.