Finge di essere la figlia di un anziano e ottiene bonifico di 650 euro, indagato per truffa 

La procura di Agrigento ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di un 47enne campano per il reato di truffa. La vicenda risale al dicembre 2023. L’uomo, secondo l’accusa, si sarebbe spacciato per la figlia di un anziano di Cammarata inviando un messaggio con una richiesta di bonifica di 650 euro.

La vittima del raggiro, credendo di parlare con la congiunta, ha inviato il denaro accorgendosi soltanto in un secondo momento di essere stato truffato. L’indagato, al momento, risulta irreperibile e non gli è stata ancora notificato l’avviso di conclusione indagini.