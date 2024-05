“Frode fiscale da 29 milioni di euro”, 33 indagati (NOMI)

Ci sono anche cinque canicattinesi tra i 33 indagati nella maxi inchiesta “Alto livello”, l’indagine della procura di Catania che avrebbe fatto luce su un raffinato sistema di frode fiscale quantificato in quasi 30 milioni di euro. L’operazione, eseguita questa mattina dalla Guardia di Finanza, ha portato all’arresto di 12 persone (5 in carcere e 7 ai domiciliari) e all’esecuzione di 4 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. Al vertice del sodalizio criminale – secondo gli inquirenti – ci sarebbe Carmelo Salvatore Di Salvo, 52 anni, di Canicattì.

Sarebbe stato lui l’ideatore e promotore della maxi frode che avrebbe fatto leva abusando dei vantaggi normativi in tema di “distacco di personale” previsti per i contratti di “rete tra imprese”. Di Salvo è finito in carcere. Il gip Annamaria Cristaldi ha disposto anche il il sequestro delle quote di 37 società, di disponibilità finanziarie, di beni mobili e immobili riconducibili agli indagati per un valore complessivo di circa 29 milioni di euro. Gli indagati nell’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Fabio Regolo, sono 33.

Ecco chi sono: Carmelo Salvatore Di Salvo, 52 anni di Canicattì; Mariuccia Copia, 35 anni di Nicosia; Gaetano Vacirca, 66 anni di Lentini; Andrea Vacirca, 47 anni di Canicattì; Gianluca Ius, 49 anni di Roma; Giuseppe Ferrara, 71 anni di Portici; Laura Alessio, 38 anni di Avezzano; Fabrizio Sarra, 60 anni di Roma; Marco Faro, 43 anni di Catania; Ingrid Fichera, 36 anni di Catania; Emanuela Valentino, 43 anni di Catania; Rossella Spina, 36 anni di Catania; Riccardo Claudio Staicu, 27 anni della Romania; Antonio Angelo Santagati, 60 anni di Milano; Roberta Sarta, 36 anni di Ragusa; Giorgio Sarta, 72 anni di Modica; Manuela Sarta, 45 anni di Ragusa; Michele Spadaro, 38 anni di Ragusa; Pietro Di Salvo, 75 anni di Canicattì; Martina Arena, 39 anni di Catania; Francesco Arena, 63 anni di Catania; Valerio Sigari, 43 anni di Modica; Concetta Grasso, 65 anni di Acireale; Guglielmo Chianta, 49 anni di Canicattì; Salvatore Sabia, 54 anni di Manheim; Fabio Cacciatore, 36 anni nato in Germania; Stefania Antonietta Belloccia, 32 anni di Augusta; Siria Belloccia, 26 anni di Augusta; Joziph Ebid, 32 anni nato in Egitto; Laila El Hamich, 42 anni nata in Marocco; Giovanna Puglisi, 51 anni di Catania; Angela Giordano, 48 anni di Canicattì;