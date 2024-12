Fuga di gas in appartamento, accende la luce e provoca esplosione: casalinga in ospedale 

Rientra in casa, accende la luce e provoca una deflagrazione dovuta ad una fuga di gas dall’angolo cottura. Si sono vissuti momenti di panico la scorsa notte a Menfi. Una casalinga quarantacinquenne del posto è rimasta ferita in seguito ad una esplosione avvenuta nel suo appartamento in via Raffaello. Lo scoppio è stato violento a tal punto da far tremare anche i vetri delle altre abitazioni e il boato è stato sentito da tutti i residenti.

Per fortuna le conseguenze non sono state particolarmente gravi. Il fatto è avvenuto intorno la mezzanotte. La donna, una volta rientrata in casa, ha acceso la luce provocando così l’esplosione. Secondo una prima ricostruzione, alla base della deflagrazione, ci sarebbe una fuga di gas metano dall’impianto dell’angolo cottura. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Sciacca e i carabinieri della locale stazione. La donna è stata trasportata all’ospedale Giovanni Paolo II per le cure mediche del caso. Per fortuna non versa in gravi condizioni.