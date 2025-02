Fuochi d’artificio illegali dietro la statua di Camilleri, un messaggio per qualcuno? 

Ancora una volta vengono accesi dei fuochi d’artificio, del tutto illegalmente, in pieno centro città. È accaduto nel tardo pomeriggio di martedì in via San Francesco, alle spalle della statua di Andrea Camilleri ad Agrigento.

La settimana scorsa, lo stesso episodio, era avvenuto all’ingresso di piazzale Rosselli. Il tutto davanti gli occhi increduli di decine di passanti e avventori dei locali che, a quell’ora, stavano facendo aperitivo. Ma cosa c’è dietro all’accensione abusiva di questi fuochi d’artificio? È quello che si chiedono in tanti. Un messaggio? La festa per una scarcerazione o, magari, per l’arresto di qualcuno?