Furto di acqua e palazzine occupate a Porto Empedocle , 26 condanne

Ventisei condanne fra 11 mesi e un anno di reclusione: sono state inflitte dal giudice del tribunale di Agrigento, Rossella Ferraro, nei confronti di altrettanti imputati, residenti in due palazzine di via Fausto Coppi, a Porto Empedocle, accusati di avere rubato l’acqua dalla condotta idrica per rifornire le abitazioni che, peraltro, sarebbero state occupate abusivamente.

Il processo di primo grado, che ipotizzava i reati di furto e invasione di edifici pubblici, si e’ concluso 8 anni dopo il maxi blitz delle forze dell’ordine insieme ai tecnici del gestore idrico dal quale e’ scaturita la denuncia. Il pubblico ministero aveva chiesto pene comprese fra 6 mesi e 14 mesi. Quasi tutti gli imputati sono stati condannati per avere rubato l’acqua attraverso un allaccio diretto abusivo alla condotta idrica. Alcuni alloggi, inoltre, di proprieta’ dell’istituto autonomo case popolari, sarebbero stati occupati arbitrariamente.