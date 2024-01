Furto di quattro computer in una scuola e ricettazione, due condanne 

Due condanne per il furto di quattro computer avvenuto nel 2021 nella scuola Luigi Pirandello di Lampedusa. Il giudice Manfredi Coffari ha inflitto sei mesi di reclusione a Cristian Salvatore Giovinazzo, 23 anni, e otto mesi di carcere a Pietro Sola, 31 anni. Il primo è accusato del furto dei dispositivi mentre il secondo della ricettazione di uno di essi. La vicenda risale al febbraio di tre anni fa quando dall’edificio scolastico furono portati via quattro computer.

I carabinieri avviarono l’attività investigativa trovando uno dei notebook in possesso di Giovinazzo mentre un secondo pc venne ritrovato a casa di Sola. Il pm Alfonsa Fiore aveva chiesto la condanna a 2 anni e 4 mesi per Giovinazzo e 1 anno e 8 mesi per Sola. Il giudice ha invece inflitto condanne inferiori rispetto alle richieste dell’accusa. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Daniele Re, Agnesa Neculari e Giuseppe Lentini.