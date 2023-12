Furto in una casa vacanze a Racalmuto, danni per 15 mila euro 

Colpo in una casa vacanze in contrada San Bartolomeo, a Racalmuto. Ignoti malviventi, dopo aver forzato la porta di ingresso, sono riusciti ad entrare nell’abitazione di un sessantenne del posto adibita anche a struttura ricettiva. Il proprietario si trovava fuori sede per qualche giorno così i ladri hanno avuto vita facile.

Una volta dentro hanno rubato sei televisori, quattro cornici d’argento, diversi elettrodomestici, arredi, biancheria e anche un computer. Secondo una prima stima il danno ammonterebbe a circa 15 mila euro. A fare la scoperta è stato il titolare della casa vacanze a cui non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri della locale stazione. Al via le indagini per risalire all’identità dei malviventi.