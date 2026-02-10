Apertura

Gestione illecita di rifiuti, sequestrata una cava mineraria a Licata 

All’ispezione hanno partecipato anche i tecnici dell’Arpa che hanno prelevato alcuni campioni

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Aveva realizzato una vera e propria cava senza tuttavia essere in possesso delle necessarie autorizzazioni. I carabinieri della Compagnia di Licata, unitamente agli agenti della Polizia locale, hanno effettuato un accertamento su un terreno non molto distante dai lidi balneari.

Nell’area è stata accertata la presenza di numerosi materiali ammassati. La zona è stata posta sotto sequestro così come diverse migliaia di metri cubi di inerti. All’ispezione hanno partecipato anche i tecnici dell’Arpa che hanno prelevato alcuni campioni. A finire nei guai, con una denuncia a piede libero, è stato il proprietario del terreno. 

