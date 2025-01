Giustizia, Giuseppe Melisenda Giambertoni nuovo presidente del tribunale di Agrigento

Il magistrato Giuseppe Melisenda Giambertoni sarà il nuovo presidente del tribunale di Agrigento. Lo ha stabilito il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura che oggi lo ha votato all’unanimità. Tre mesi fa, come anticipato da Grandangolo, la quinta commissione del Csm aveva proposto Melisenda Giambertoni alla guida del palazzo di giustizia di via Mazzini. Oggi è arrivato il sigillo del plenum. Per Melisenda Giambertoni, 61 anni, presidente facente funzioni della Corte di Appello di Caltanissetta, è un ritorno ad Agrigento.

Nella Città dei Templi ha iniziato la sua carriera, come pretore, per poi ricoprire il ruolo di presidente della prima sezione penale dal 2012 al 2018. Il giudice Melisenda Giambertoni ha vinto il “ballottaggio” con il collega Alfonso Malato, attuale facente funzioni dopo il pensionamento dell’ex presidente Pietro Maria Falcone. Altri otto magistrati avevano presentato la domanda per Agrigento: Maria Giuseppa Di Marco, originaria di Cammarata, attuale presidente di sezione civile della Corte di Appello di Palermo; Gabriella Di Marco, presidente della prima sezione penale e misure prevenzione del tribunale di Palermo; Bruno Fasciana, presidente della quarta sezione del tribunale di Palermo; Vittorio Alcamo, presidente facente funzioni del tribunale di Termini Imerese; Mariano Sciacca, presidente della quarta sezione civile del tribunale di Catania, e Michele Ruvolo, presidente della sezione civile del tribunale di Marsala.

Tra le nomine disposte dal Csm, oltre al nuovo presidente del tribunale di Agrigento, anche quella di Giulio Romano come nuovo procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione, Massimo De Bortoli come nuovo procuratore di Belluno, Loredana De Franco come nuovo presidente del tribunale di Cosenza, Angela Di Girolamo come nuovo presidente del tribunale di Lanciano e Monica Marino come presidente di Sezione del Tribunale di Patti.