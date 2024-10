Camper si ribalta sulla Ss640: ferite due donne straniere e un cane

Incidente autonomo lungo la strada statale 640 nei pressi dello svincolo per il Centro Commerciale Le Vigne. Il bilancio è di due feriti gravi. A ribaltarsi un camper con a bordo due donne straniere, tedesche per la precisione. Un elisoccorso è atterrato per trasferire le due malcapitate presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Sul posto oltre le ambulanze del 118 provenienti da Agrigento, i Carabinieri di Canicattì che si stanno occupando della dinamica del sinistro stradale, i Vigili del Fuoco che con una gru stanno mettendo in piedi il camper e liberare la statale che, al momento, è chiusa in entrambi i sensi di marcia. A bordo del camper anche un cucciolo di cane che è rimasto ferito ed è stato assegnato alle cure del canile di Racalmuto. (Foto e video Sandro Catanese)